Il fallait une réaction. Elle est venue avec classe sur la pelouse du Camp Nou jeudi soir. Celle de Robert Lewandowski a sauté aux yeux. Sans les deux buts assez sublimes du Polonais, le Barça n'aurait pas forcément eu ce sursaut d'orgueil attendu face à Villarreal (3-0) , après ses déboires en Ligue des champions et sa déroute dans le Clasico (3-1). Le génie de "Lewy" ne doit cependant pas masquer la performance collective. Le Barça a signé l'une de ses prestations les plus abouties pour torpiller le sous-marin jaune. Elle a mis en lumière un autre talent du club catalan. Frenkie de Jong n'a pas eu besoin de marquer pour briller de mille feux et tirer Barcelone vers le haut.

Le public du Camp Nou ne s'y est pas trompé. Il a justement salué la masterclass du Néerlandais par une standing ovation à sa sortie du terrain. Un récital en chiffres, déjà, avec neuf ballons récupérés, quatre tacles réussis, 75 passes complétées sur 79 tentées, 93 ballons touchés et dix duels remportés… sur dix, un record cette saison en Liga. Mais De Jong face à Villarreal, c'était surtout un régal pour les yeux. Un placement optimal dans toutes les situations, des lignes cassées par la passe ou par la course, des choix de jeu toujours bien sentis… De Jong était l'incarnation du joueur qui voit tout avant tout le monde jeudi soir. Et qui fait tout mieux que tout le monde.

Il a bonifié Gavi

Il était dans les conditions idéales pour exprimer pleinement son talent. Enfin. Aligné devant la défense, le Néerlandais a affiché un meilleur rendement que dans un rôle de relayeur, où il a été le plus souvent utilisé cette saison. Le constat était trop criant face à Villarreal. Même si son entraîneur n'a pas manqué de souligner que l'opposition s'y prêtait. "Villarreal a joué en 4-4-2, quand le ballon arrivait sur les ailes le pivot était libre, et on pense que Frenkie est le meilleur dans ce type de situation", a-t-il avancé.

La qualité de sa performance va dans ce sens. Elle a surtout eu un impact positif sur le collectif du Barça de manière générale, et son entrejeu en particulier. Par son volume de jeu, sa capacité à couvrir le terrain sur une très grande largeur et favoriser une récupération haute, le Néerlandais a offert beaucoup de libertés à Pedri et Gavi, alignés à ses côtés au milieu de terrain. Gavi, notamment, a saisi cette opportunité de jouer un cran plus haut sur le terrain et peser davantage sur l'animation offensive. Son implication sur les deux derniers buts barcelonais a montré à quel point il pouvait être précieux dans cette optique.

Un passage de témoin

Par sa performance individuelle et sa faculté à bonifier ceux qui l'entourent, De Jong a ainsi donné toutes les raisons à Xavi de la stabiliser à ce poste devant la défense. Il appartient désormais à l'entraîneur blaugrana de trancher dans le vif. Car cela reviendrait à écarter Sergio Busquets, son coéquipier de la grande époque barcelonaise lors de la dernière décennie, du onze de départ. Le milieu défensif de 34 ans était jusqu'ici le premier choix du technicien catalan pour évoluer en sentinelle. Si De Jong était titulaire à ce poste contre Villarreal, c'était surtout dans la perspective de faire souffler l'Espagnol, titulaire à sept reprises sur les dix premières journées de Liga.

fondamental" à Barcelone. Cela n'a pas empêché le public barcelonais Un choix d'autant plus délicat que Busquets traverse une mauvaise passe. Le milieu barcelonais a régulièrement été critiqué ces dernières saisons, et plus particulièrement en début de semaine après la déroute du Barça dans le Clasico dimanche dernier (3-1). Xavi avait volé à son secours en conférence de presse à la veille de la réception de Villarreal, affirmant que Busquets était "" à Barcelone. Cela n'a pas empêché le public barcelonais de siffler le joueur à son entrée en jeu face au sous-marin jaune à la place de De Jong, qui lui venait d'être ovationné dans ce qui ressemblait furieusement à un passage de témoin pour le poste de sentinelle.

Le jeu le réclame

Le Néerlandais a gagné le monopole du cœur auprès du public catalan. Il ne souhaite pas seulement le voir dans la peau d'un titulaire indiscutable, ce que De Jong n'a jamais été jusqu'ici cette saison. Il veut surtout le voir installé définitivement devant la défense tant son rayonnement à ce poste impacte positivement le Barça. Malgré sa justesse de jeu et sa science du placement, Busquets n'offre pas le même potentiel que De Jong, beaucoup plus mobile et capable de donner bien plus de variété dans l'élaboration des mouvements offensifs barcelonais.

Plus que les fans du Barça, c'est le jeu du club catalan qui réclame De Jong. Il a trop incarné le regain de forme de l'équipe de Xavi après les difficultés rencontrées en Ligue des champions et le chaos du Clasico pour que l'évidence ne saute pas aux yeux. Comme un clin d'œil typique du football. Les dirigeants du Barça et une bonne partie du public barcelonais souhaitaient l'été dernier le départ d'un joueur qui a toujours voulu réussir en Catalogne. Le Néerlandais devait oxygéner les finances de Barcelone avec son transfert. C'est maintenant au jeu blaugrana qu'il donne un air salvateur.

