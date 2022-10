Etrange anniversaire que celui célébré, chaque année, par Olé. Tous les 13 juillet, le quotidien argentin prépare un dossier retraçant la finale du Mondial 2014. La tristesse d'être passé aussi près, les moments qui ont fait basculer l’évènement avec cet inexorable "et si ?" en toile de fond. Un acteur est au centre de tous ces articles anniversaires : Gonzalo Higuain. Pour lui, ce 13 juillet 2014 est un moment fondateur. Et un virage éternel.

21e minute de la finale du Mondial entre l'Argentine et l'Allemagne. Gonzalo Higuain n'est pas replacé après une offensive argentine repoussée par la défense allemande. Le ballon traîne dans les airs et Toni Kroos assure mal sa remise de la tête. "Pipita" se trouve alors dans une situation idéale, à l'entrée de la surface, avec de l'avance sur l'arrière-garde allemande et un ballon qui lui arrive dessus. La suite, c'est encore lui qui la raconte le mieux.

"C'était une occasion inattendue, inespérée, retraçait-il en 2018 pour TNT Sports. J'étais là par hasard et malheureusement je n'ai pas pu concrétiser. J'ai essayé de conclure avec la première idée qui m'est venue en tête mais je ne sais pas si je ferais pareil si ça m'arrivait aujourd'hui. En fait, elle arrive dans mon dos, après une remise d'un joueur adverse de quinze mètres. Mais dès que j'ai pivoté, j'avais déjà Neuer en face de moi. En réalité, les gens la voient plus facile qu'elle n'est".

Le raté de Gonzalo Higuain face à l'Allemagne en finale du Mondial 2014 Crédit: Getty Images

Son raté plutôt que ses buts ?

La suite de cette finale fut une descente aux enfers pour le buteur argentin. Un but invalidé pour hors-jeu, malgré une explosion de joie dans tout le pays, et cette sortie virile de Neuer qui fait encore couler de l'encre en Argentine. A 27 ans, la carrière de Pipita a pris un tour qu'il n'a plus jamais maîtrisé. Au pays, il est devenu cet avant-centre prolifique qui devient muet au pire moment possible. Son raté face à Claudio Bravo lors de la finale de la Copa America de 2016 (à la 21e minute, dieu que le destin est parfois taquin) a achevé de convaincre même ses plus ardents défenseurs.

"La vérité, c'est que c'est difficile d'expliquer ce qu'il s'est passé, avançait Alfio Basile en 2018, ancien sélectionneur de l'Albiceleste, celui qui l'avait arraché à Raymond Domenech en 2006. D'un coup, il se retrouve avec la balle, sans marquage, à 20m du but, avec du temps pour avancer et choisir tranquillement où mettre la balle. Mais il s'est trompé, il n'a rien fait de tout ça et a tiré n'importe où. Sincèrement, ça n'a pas été bien vu qu'il dise qu'il avait merdé. Mais c'est ce qu'il s'est passé. Se rendre compte qu'il était sur le point de marquer le but qui l'emmènera lui et l'Argentine dans l'éternité lui a pesé trop lourd". Un résumé parfait de la perception de 'Pipita' depuis.

Le raté de Gonzalo Higuain face à l'Allemagne en finale du Mondial 2014 Crédit: Getty Images

Depuis 2014, malgré des saisons ahurissantes en Italie, malgré son statut avec l'Albiceleste (32 buts en 75 sélections, 5e meilleur buteur), Higuain ne s'appartenait plus vraiment. Il est devenu un même. Il est surtout devenu celui qui avait privé la génération Messi d'un titre qu'elle aurait mérité. Si le sacre en Copa America de 2021 a quelque peu soulagé le pays, Higuain n'a pas bénéficié de cette vague de soutien-là.

J'ai failli arrêter le foot après le Mondial, expliquait-il encore en 2018. C'est ma mère qui m'a dit de continuer mais si je m'étais écouté, j'aurais arrêté". Ce mardi, c'est donc dans , expliquait-il encore en 2018.". Ce mardi, c'est donc dans un éditorial bien senti qu'Olé a tenté de réparer ce qu'il pouvait l'être avec ce titre évocateur "Merci et pardon". "Nous connaissons parfaitement les engrenages de la machine qui a dévoré Pipita (et Léo en partie). C'est aussi pour cela qu'il faut valoriser cette persévérance et cette patience : il aurait dû nous dire d'aller nous faire foutre", est-il ainsi écrit en préambule.

Génération frustration ?

Pas un hasard, sans doute, qu'Higuain ait choisi Miami comme point final de sa riche carrière plutôt que l'Argentine où ses débuts avec River Plate avaient pourtant séduit. Si le pardon existe en football, il n'est pas encore total. Parce qu'il incarnera celui qui a privé Messi d'une couronne qui continue de lui faire défaut. Hormis victoire au Qatar, la "génération Léo" aura toujours cette frustration et ce bouc-émissaire idéal.

Sans faire ce que les gens veulent, nous sommes parvenus à trois finales successives, s'énervait Sergio Agüero en 2016. Et les gens veulent du changement ? Soyons sérieux : si on avait gagné une ou deux de ces finales, ces questions n’existeraient pas". L'histoire en a décidé autrement. Malheureusement pour Higuain. ". L'histoire en a décidé autrement. Malheureusement pour Higuain.

Gonzalo Higuain et Lionel Messi après la défaite face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

