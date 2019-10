En attendant les chocs Liverpool - Arsenal et Chelsea - Manchester United de mercredi, les huitièmes de finale de la League Cup n'ont pour l'instant réservé aucune surprise. Manchester City, Everton et Leicester se sont qualifiés mardi pour les quarts de finale, en battant respectivement Southampton, Watford et Burton Albion (D3).

Les Argentins Otamendi (20e) et Aguero (38e, 56e), auteur d'un doublé, ont permis aux Citizens de battre à domicile un faible Southampton (3-1), toujours convalescent après sa très lourde défaite vendredi en championnat contre Leicester (9-0). Côté Saints, Stephens (75e) a inscrit un but anecdotique, alors que les hommes de Pep Guardiola géraient tranquillement. Double tenant du titre (2018, 2019), City n'a plus perdu dans cette compétition depuis octobre 2016.

Everton à l'usure, Leicester en confiance

Leicester, en confiance après son succès record à Southampton, n'a pas tremblé sur la pelouse de Burton Albion (D3) : dominateurs, les Foxes se sont imposés 3-1 grâce à des buts signés Iheanacho (7e), Tielemans (20e) et Maddison (89e). Boyce (52e) avait réduit la marque en deuxième période pour les Brewers, en vain.

À Goodison Park, Everton a longtemps buté sur la défense de Watford, touchant les montants à deux reprises. C'est le défenseur anglais Holgate (72e) qui a libéré les siens dans un temps fort pour les équipiers du Français Lucas Digne, avant que Richarlison (90+3, 2-0) ne scelle le score.

Richarlison (Everton), buteur face à Watford en Carabao CupGetty Images

Dans les autres rencontres de la soirée, Colchester (D4) s'est débarrassé 3-1 de Crawley (D4), et Oxford (D3) a battu Sunderland (D3) aux tirs aux buts (1-1, 4-2 t.a.b). Les deux grosses affiches de ces 8es de finale sont prévues mercredi : Liverpool, leader du championnat anglais, accueillera Arsenal, et Chelsea, finaliste l'an passé, tentera de battre Manchester United à Stamford Bridge. Enfin, Wolverhampton se déplacera à Aston Villa.