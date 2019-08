Une surprise ? Non, deux ! Norwich et Crystal Palace ont été éliminés au 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise par respectivement Crawley (1-0) et Colchester (0-0, 5-4 tab), qui évoluent en... quatrième division. En revanche, Aston Villa a fait respecter son standing en faisant exploser Crewe (D4) 6 à 1.

Le seul choc de ce 2e tour opposera Newcastle à Leicester, mercredi. Si l'élite anglaise fait son entrée dans la compétition, les clubs engagés dans les compétitions européennes attendront le prochain tour.

Résultats des clubs de Premier League au 2e tour de Coupe de La ligue anglaise :

Mardi :

Bristol Rovers (D3) - Brighton 1-2

Crawley (D4) - Norwich 1-0

Crewe (D4) - Aston Villa 1-6

Crystal Palace - Colchester (D4) 0-0

Colchester qualifié aux tirs au but (5-4)

Fulham (D2) - Southampton 0-1

Newport County (D4) - West Ham 0-2

Sheffield United - Blackburn (D2) 2-1

Watford - Coventry (D3) 3-0

Mercredi :

(20h45) Bournemouth - Forest Green Rovers (D4)

Burnley - Sunderland (D3)

Lincoln City (D3) - Everton

Newcastle - Leicester