Atlético : Lucas Hernandez et Gimenez blessés, incertains en sélection

Coup dur pour l'Atlético Madrid, qui devra évoluer sans Lucas Hernandez et José Maria Gimenez pendant un certain temps. "Le défenseur français, qui a terminé le match face au Borussia Dortmund avec des douleurs, souffre d'une blessure myo-tendineuse au niveau des muscles adducteurs de la cuisse droite", a fait savoir le club. Selon le site internet du quotidien sportif Marca, Lucas Hernandez "sera éloigné des terrains quelques semaines", sans donner plus de précision.

Remplacé à la pause mardi, Gimenez a pour sa part subi une rechute aux ischio-jambiers, avec une nouvelle blessure au même endroit que la lésion subie le mois dernier. Là aussi, le club ne précise pas sa durée d'indisponibilité. Ces blessures viennent s'ajouter à celles de Stefan Savic et Diego Godin, absents mardi, et laissent la défense de l'Atlético décimée avant d'affronter l'Athletic Bilbao samedi en Liga.

Mauvaise nouvelle pour l'Equipe de France