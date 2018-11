Le maillot qui valait un milliard d'euros : Adidas et le Real Madrid vont exploser les records

Si le Real Madrid est à la peine sur le plan sportif, difficile d'en dire autant du point de vue économique. Comme révélé par Marca ce lundi, le club madrilène est en effet en passe de décrocher le jackpot. Le tout grâce à un nouveau contrat avec Adidas, son sponsor maillot depuis bien des années. Ainsi, à partir de 2020, le Real devrait toucher une somme estimée à... 110 millions d'euros/an. Plus du double de la somme perçue actuellement (52 millions d'euros). Et puisque ce nouveau contrat devrait s'étirer sur une décennie, il est donc estimé à plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard précisément).

Ajoutez à ça le bail signé avec Fly Emirates, qui tourne autour des 70 millions d'euros/an, et le maillot du Real peut être considéré comme "le plus cher du monde", souligne ainsi Marca. Voilà une nouvelle qui devrait ravir le président Florentino Pérez, toujours (très) attentif aux comptes de son club. Du côté des supporters madrilènes, on espère certainement qu'une partie de ces gains serviront à recruter lors du prochain mercato...