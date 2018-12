Liga - 15e journée : le Betis Séville revient dans le coup, Lo Celso buteur

Le Betis Séville est en forme, merci pour lui. Dimanche soir, la troupe de Quique Setien a dominé le Rayo Vallecano à l'Estadio Benito-Villamarin (2-0), pour ce qui constitue sa quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues. Les Andalous, qui ont trouvé le chemin des filets grâce à un penalty de l'ex-Parisien Giovani Lo Celso (1-0, 59e) et une réalisation du défenseur brésilien Sidnei (2-0, 76e), ont en outre signé leur troisième succès en quatre journées de Liga. De quoi confirmer leur retour aux affaires dans la première partie de tableau.

Avant le match de clôture prévu entre Bilbao (18e) et Gérone (8e) lundi soir, les Sévillans sont actuellement septièmes, ce qui correspond à un bond de six places au classement par rapport au rang qui était le leur avant la rencontre dominicale. Le Betis se trouve désormais à égalité de points avec Levante (6e), à deux longueurs d'Alavés (5e) et à quatre du Real Madrid (4e). De quoi rendre légitimes ses rêves d'Europe en fin de saison, le club espagnol étant par ailleurs déjà qualifié pour les seizièmes de finale de l'actuelle Ligue Europa.

A noter en début de soirée la défaite à domicile de la Real Sociedad, battue à Anoeta par Valladolid (1-2). Un deuxième revers de rang en Liga pour les joueurs d'Asier Garitano, lesquels avaient déjà chuté sept jours auparavant sur le terrain... du Betis Séville. Au classement, les Basques restent bloqués à la 15e place, avec toutefois huit points d'avance sur la zone rouge. Valladolid passe devant (14e) pour un petit point.