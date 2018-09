Liga : La Fédération espagnole refuse que le derby Gérone - Barça soit délocalisé à Miami !

Cela devait être une première historique. Il n'en sera finalement rien. Prévu à Miami, le derby entre Gérone et le Barça ne sera finalement pas délocalisé selon les informations de la Cadena Cope. En effet, la fédération espagnole (RFEF) n'a pas accepté la requête de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. "Les chances de jouer Gérone-FC Barcelone à Miami sont de 0,0%", explique une source de la Fédération à la radio ibérique.

Pour justifier ce refus, plusieurs raisons sont avancées. Dans une lettre au langage très juridique, la RFEF annonce que l'UEFA et la FIFA s'opposent tout d'abord à cette idée. De plus, le gouvernement n'y est également pas favorable... et le syndicat AFE (syndicat des joueurs pros en Espagne) non plus. Résultat, le derby n'aura pas lieu à Miami.

Ce match délocalisé devait rentrer dans le deal signé avec le groupe américain Relevent, avec qui un accord avait été scellé pour un match de Liga aux États-Unis par saison. Le tout sur une période de quinze ans. Pour l'heure, c'est raté.