Les protestations peuvent avoir du bon en Espagne. Alors que les journées de championnat sont de plus en plus dispersées au sein des grands championnats européens, la donne sera différente en Liga dès la saison 2019-2020. De la voix de Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, "il n'y aura plus de football les lundis", a-t-il fait savoir sur son compte Twitter.

"A partir de la saison prochaine, en Liga, il y aura du football les samedis et les dimanches. On verra ce qui se passera avec les vendredis, si nous parvenons à un accord positif pour tout le monde" avec la Ligue espagnole (LaLiga) et les diffuseurs, a-t-il ajouté. "Les affaires sont importantes mais les supporters le sont davantage."

Depuis plusieurs saisons, un match de chaque journée de Liga est diffusé le lundi soir à la télévision espagnole. Il ne peut concerner aucun des clubs engagés dans les compétitions européennes et dans les faits, ce sont toujours les mêmes petits clubs qui héritent de cette case horaire, au grand dam de leurs supporters qui ne peuvent se déplacer ou remplir leur stade.

Victoire pour les supporters de petits clubs

Les groupes de supporters du Rayo Vallecano, de Gérone, de Leganés et de Levante ont publié cette semaine un communiqué commun pour annoncer qu'en signe de protestation, ils laisseraient les gradins vides pendant les cinq premières minutes des matches de la 26e journée programmée ce week-end. Les supporters d'Alavés ont également utilisé ce mode de protestation ces dernières semaines.

Critiqué pour cette grille horaire davantage conçue pour la télévision que pour le remplissage des stades, le président de LaLiga Javier Tebas avait laissé entendre jeudi que le match du lundi soir pourrait être repositionné le dimanche à 14h00.

L'annonce de Rubiales a été applaudie par la fédération de supporters FASFE. "C'est une très bonne nouvelle pour les supporters et supportrices qui aiment, comme nous, soutenir leur équipe dans les tribunes", a réagi la FASFE sur Twitter.

Introduits cette saison en Allemagne, les matches du lundi donnent également lieu à des manifestations de protestation, incluant des lancers de balles de tennis sur la pelouse. Sous la pression, la fédération allemande a promis d'arrêter l'expérience mais reste en principe tenue par un contrat de droits télévisés qui court jusqu'à juin 2021.