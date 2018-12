Mercato PSG - Adrien Rabiot déjà d’accord avec le Barça ?

Antero Henrique a affirmé qu’il ne jouerait plus sous les couleurs parisiennes de la saison ? Rien ne dit cependant qu’Adrien Rabiot ne verra plus les pelouses d'ici le mois de mai prochain, potentiellement avec un autre maillot. Ces dernières heures, le divorce entre le milieu de terrain parisien est consommé. Son départ en fin de saison, à l’échéance de son contrat, ne fait désormais plus de doutes. Mais cet hiver, le mercato pourrait lui permettre de rebondir plus vite que prévu.

À en croire Le Parisien ce mardi, l’identité de son futur club ne fait plus de doutes. Alors que la Juventus Turin a été citée comme potentielle destination, c’est bien vers le FC Barcelone qu’Adrien Rabiot se dirige. Le quotidien affirme que le joueur s’est déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat avec le club catalan. Face à l’insistance d’Eric Abidal, directeur sportif du club, le Français a fini par céder aux avances catalanes. Reste désormais à savoir s’il aura l’occasion de revêtir le maillot blaugrana dès janvier ou s’il devra forcément attendre l'été prochain. Pour cela, il faudra que le Barça propose une somme d'argent à Paris dès cet hiver. Et, pour l'instant, les dirigeants parisiens n'ont rien reçu.