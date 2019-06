Le dossier Neymar est sur la table et bien malin est celui qui peut deviner dans quel état il se refermera. Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à son joueur et le FC Barcelone semble prêt à y coincer son pied. Selon Marca, les Catalans ne seraient pas disposés à dépenser plus de 200 millions d'euros dans l'opération quand d'autres évoquent des montages plus complexes, incluant des joueurs. Au milieu de toutes ces incertitudes, un point semble toutefois devenir de plus en plus clair au fil des jours : la volonté de Neymar.

Ainsi, le quotidien catalan Sport est catégorique : l'ancien Barcelonais veut retrouver la Catalogne. "Soyez tranquilles, je vais revenir", aurait même assuré l'international brésilien à certains de ses anciens coéquipiers chez les Blaugrana. Téléfoot va dans le même sens en assurant que l'intéressé est entré dans une phase de réflexion et qu'il "souhaite plus que jamais quitter les rangs du club parisien". Sur son site internet, le média confirme d'ailleurs que le Barça a bien pris contact avec Paris il y a quelques temps et qu'une éventuelle relance n'est pas à exclure.

Le Real Madrid pense aussi à Neymar

Une relance qui suivrait un refus catégorique du club francilien, qui considérerait son numéro 10 comme intransférable, toujours selon Téléfoot. Reste que la pression autour du joueur de 27 ans pourrait s'intensifier puisqu'un potentiel intérêt du Real Madrid est également évoqué. Pour qu'il se concrétise, il faudrait un départ de Gareth Bale cet été, mais aussi une discussion entre Zinedine Zidane et Florentino Perez. Le président madrilène serait en effet plus enclin à une arrivée de Neymar que son entraîneur. Visiblement, ce feuilleton n'a pas encore mis tous ses acteurs en lumière.