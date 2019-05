L'ultime défaite face au Betis Séville, dimanche (0-2), a mis un terme à la saison morose du Real Madrid. Il est possible qu'elle corresponde également à la fin du séjour de Gareth Bale dans la capitale espagnole, six ans après son arrivée. Pour son probable dernier match à Santiago-Bernabeu, le Gallois n'est pas entré en jeu. Et son entraîneur, Zinédine Zidane, n'a pas été tendre avec lui en conférence de presse d'après-match, confirmant à demi-mot son départ lors du mercato d'été.

" "Je dois procéder à des changements quand ça ne va pas" "

"Il n'est pas entré en jeu parce que d'autres joueurs ont joué", a ironisé le Français en conférence de presse. Avant de s'exprimer sur l'avenir de Bale : "Sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je me suis appuyé sur d'autres joueurs (cette saison), c'est évident. Je prends des décisions, et je dois procéder à des changements quand ça ne va pas. Tout peut arriver la saison prochaine."

Zidane n'a néanmoins exprimé aucun regret sur sa saison, dans des propos relayés par L'Équipe : "Je devais vivre ça moi aussi. Car une nouvelle saison, ça se prépare à l'avance. (…) Ce qui m'intéresse, c'est le projet qu'on a mis devant moi en me disant 'On va le faire avec toi'. Un projet ou certaines choses vont changer." Voilà la promesse d'un été agité pour le Real. Et pour Gareth Bale, qui va sûrement devoir trouver un point de chute.