On peut être sextuple Ballon d'Or et vouloir encore changer. Lionel Messi a beau avoir tout gagné, l'Argentin souhaite faire évoluer sa façon de jouer au football. L'homme aux plus de 600 buts avec le Barça n'envisage pas forcément d'en marquer beaucoup d'autres. Sa volonté, c'est désormais de faire marquer. C'est du moins ce qu'il a confié lors d'un entretien à la plateforme de streaming DAZN.

"Je pense de moins en moins à marquer des buts, assure-t-il. Je commence à prendre de plus en plus de recul pour être le créateur plutôt que celui qui termine les actions. Évidemment, j'aime marquer et si j'ai une chance, je vais la saisir, mais chaque fois que je vais sur le terrain, je suis moins concentré sur les buts et plus sur le jeu." Des propos qui devraient rapidement à l'oreille de Quique Sétien, le nouveau coach du Barça, adepte du beau jeu. Avoir un génie à la création, ce n'est pas forcément donné à tout le monde...