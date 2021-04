Prolongera, prolongera pas ? D'ici la fin du mois de juin prochain, l'avenir de Lionel Messi risque d'alimenter les discussions dans la presse sportive espagnole et même étrangère. Depuis la nomination de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone, les chances de voir l'Argentin rester en Catalogne semblent plus élevées, au vu de la bonne relation qu'entretiennent les deux hommes.

Bien recruter et encadrer les pépites

Selon les informations de notre confrère espagnol Fermin de la Calle , Lionel Messi a plusieurs conditions pour prolonger au FC Barcelone. La première, et la plus évidente au vu des derniers mercatos barcelonais, concerne les futures recrues. Après les récents échecs dans ce domaine, incarnés notamment par le recrutement de Coutinho à l'hiver 2018 pour une somme avoisinant les 160 millions d'euros, "La Pulga" s'attend à ce que les prochaines arrivées au Barça ne constituent pas de futurs flops.

Jeudi matin, le père d'Erling Haaland et Mino Raiola ont été aperçus à l'aéroport de Barcelone , où les deux hommes ont atterri pour ensuite entretenir avec les dirigeants du club catalan. Une réunion qui n'acte pas pour autant la future signature de la pépite norvégienne au Barça, mais qui prouve que la nouvelle direction a de grandes ambitions sur le marché des transferts. De quoi satisfaire, sans doute, Lionel Messi.

Au-delà du recrutement, l'Argentin a aussi d'autres conditions. Il veut déjà s'assurer qu'il pourra bien communiquer avec son entraîneur et sa direction, ce qui n'était pas le cas avant les dirigeants précédents ou avec Quique Setien, l'ex-coach du Barça. Mais ce n'est pas tout : Lionel Messi a été séduit par les jeunes pépites qui enchaînent les prestations de haut niveau sous la tunique catalane ces dernières semaines. Pedri, Moriba et Fati (avant sa blessure) ont tapé dans l'oeil de "La Pulga", qui voit en ces joyaux une possibilité pour le Barça d'être compétitif lors des prochaines saisons. Suffisant pour qu'il prolonge ? Comme on a désormais l'habitude d'entendre : les prochaines semaines pourraient être décisives...

