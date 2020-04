Benito, l'ex-défenseur du Real Madrid, est décédé

L'ancien défenseur central du Real Madrid, Gregorio Benito, vainqueur de six championnats d'Espagne et cinq Coupes du Roi, est mort à l'âge de 73 ans, à l'issue d'une longue maladie, a annoncé jeudi le club Merengue. "Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration ont le regret d'annnoncer la mort de Goyo Benito, l'une des grandes légendes du club", a indiqué la Maison blanche dans un communiqué.

Surnommé Hacha Brava (ndlr : hache sauvage en espagnol) pour son âpreté sur le terrain, cet international espagnol (22 sélections) a disputé 420 matches sous le maillot blanc en 13 saisons avec le Real de 1969 à 1982. "Repose en paix Goyo Benito. Une référence pour le "madridisme" nous quitte. J'embrasse sa famille et ses amis", a tweeté le capitaine madrilène Sergio Ramos qui s'inscrit dans sa lignée.