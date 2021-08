La seule chose que je peux te dire, et ce que pensent tous ceux qui aiment le football : MERCI !", a écrit l'attaquant de l'équipe de France sur son compte Instagram. C'était la journée des messages d'adieu à Barcelone. De Sergio Busquets à Carles Puyol, en passant par Gérard Piqué, Xavi ou Ansu Fati, les joueurs de toutes les générations du club catalan ont salué Lionel Messi, dont le départ a été définitivement acté vendredi matin par Joan Laporta . Dans la soirée, Antoine Griezmann a lui aussi rendu hommage à la légende argentine du Barça. "", a écrit l'attaquant de l'équipe de France sur son compte Instagram.

Merci pour tout ce que tu as fait à Barcelone, a-t-il poursuivi. Pour la ville, pour le club… tu as tout changé. Je suis sûre que ce n'est pas un au revoir, mais un 'à plus tard', et que ton chemin recroisera celui du FC Barcelone." Le Mâconnais, hué vendredi matin lors à l'entraînement du Barça par certains supporters après le départ de la Pulga, mesure la trace laissée par l'Argentin dans la cité catalane. ", a-t-il poursuivi.."

"Je te souhaite le meilleur"

Griezmann a enfin remercié Messi pour tout ce qu'il lui a apporté depuis son arrivée au Barça en 2019, alors que les relations entre les deux hommes ont été régulièrement décrites comme assez froides par la presse. "Très peu savant ce que c'est d'être Messi et tu as été un exemple pour moi à tous points de vue, a écrit le Français. Je te souhaite le meilleur, que toi et ta famille soyez heureux où que vous alliez."

L'international tricolore aura vraisemblablement des responsabilités beaucoup plus importantes à Barcelone après le départ annoncé de Messi, dans le jeu comme dans le vestiaire. Son départ, longtemps évoqué, paraît moins à l'ordre du jour désormais. De son côté, l'Argentin est pressenti avec insistance du coté du PSG. L'Equipe indique qu'un rendez-vous entre les dirigeants parisiens et le clan de Messi pourrait avoir lieu ce week-end pour finaliser le dossier, avec à la clé un contrat de trois ans et un salaire annuel net de 40 millions d'euros

