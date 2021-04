L'ouverture du mercato estivale est dans quelques semaines mais le dossier Erling Haaland agite déjà la presse sportive, et plus particulièrement la presse espagnole. Jeudi, les représentants du joueur se sont rendus à Barcelone puis à Madrid pour discuter de l'avenir du Norvégien avec les dirigeants Barça et du Real Madrid.

Des primes et un salaire (très) élevé

Et selon la radio RAC1, le clan Haaland aurait des exigences très élevées pour le joueur. Au cours de la réunion, l'entourage de l'attaquant aurait réclamé les choses suivantes : 20 millions d'euros pour Mino Raiola, la même somme pour le père d'Haaland, 30 millions d'euros de salaire annuel net pour l'attaquant, ainsi que la prolongation de Lionel Messi. Sans oublier évidemment les indemnités de transfert.

Des sommes hallucinantes qui ont été démenties dans la foulée par l'un des protagonistes de ce dossier, Mino Raiola. Sur son compte Twitter, l'agent a tout simplement partagé une capture d'écran des informations partagées par RAC1, et écrit : "les fausses informations voyagent vite et loin." Nul ne sait si l'agent dit vrai ou faux mais le Barça semble, de toutes les manières, incapable de verser de telles sommes dans ce dossier au vu de la situation financière du club.

