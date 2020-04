La rumeur se faisait probablement trop insistante. Alors Lionel Messi a décidé d'y répondre. Et fermement. Via son profil Instagram, le sextuple Ballon d'Or a ainsi démenti, ce jeudi, toutes les rumeurs l'envoyant à l'Inter Milan depuis quelques jours. Ce jeudi, c'est le média argentin TNT Sports qui avait confirmé un possible intérêt du club lombard pour La Pulga.

"Mensonges"

"C'est une fake news", écrit le joueur du Barça sur le réseau social. Visiblement très remonté, il en a également profité pour revenir sur une autre rumeur : une possible arrivée dans le club argentin de Newell’s. "Ce qu’ils ont dit dans ce média sur Newell’s il y a quelques semaines était aussi faux", assure le numéro 10. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alors que le même média parlait d'une possible somme versée par Messi à Ronaldinho, sorti de prison mardi, le premier parle de "mensonge". "Heureusement, personne ne les croit", conclut Messi dans son message.

En peu de mots, le sextuple Ballon d'Or a donc remis les points sur les i. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le Barça, il n'envisage visiblement pas de partir en fin de saison, lui qui dispose d'une clause pour se libérer unilatéralement. "Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. Tant que le club et les gens continueront à vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de problème (...) C’est mon idée, rester dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des Champions, je veux continuer à gagner des Ligas, j’aspire toujours à cela", confiait-il à Mundo Deportivo en février dernier. Visiblement, c'est toujours le cas.