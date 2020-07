LIGA – Fortement critiqué en Catalogne après le sacre du Real Madrid, Quique Setién ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais après les paroles de Lionel Messi, force est de constater qu’il risque d’y avoir beaucoup de changements au Barça cet été.

Comme sur un terrain, le Barça est suspendu à Lionel Messi. Jeudi, c’est face aux micros que le génie argentin a été le plus offensif pour critiquer le niveau de jeu de son équipe et réclamer du changement après plusieurs saisons marquées par des échecs répétés en Ligue des champions et désormais en Liga. Face à tout ça, Quique Setién, arrivé en janvier sans grande légitimité, semble déjà toucher ses limites.

En conférence de presse, l’entraîneur des Blaugrana s’est voulu sincère au moment d’évoquer son avenir. Sera-t-il encore sur le banc pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face à Naples ? "J’espère que oui, mais je ne le sais pas. Je suis d’accord avec Messi sur certains points, sur le besoin d’autocritique, a soufflé le technicien. […] Je suis le principal responsable. Je pense avoir les capacités et l’énergie, je suis convaincu que nous allons être une équipe différente. Nous disputerons la Ligue des Champions avec les garanties maximales. Jusque-là, je peux contrôler. Après, en ce qui concerne tout le reste je ne peux pas. J’ai déjà vécu ce genre de situations".

Du côté de la presse espagnole, on est plutôt fataliste sur son cas. AS, journal pro-Madrid, souligne que ses relations dégradées avec la star barcelonaise ne jouent pas en sa faveur.

