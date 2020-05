LIGA - Alors qu'El Mundo Deportivo et La Cadena Cope annonçaient jeudi soir que la Liga reprendrait le 12 juin avec un alléchant derby FC Séville-Betis Séville, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, a tenu à tempérer les ardeurs dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Après la Bundesliga, la Liga ? Jeudi soir, La Cadena Cope et Mundo Deportivo ont annoncé que le championnat d'Espagne reprendrait le 12 juin prochain à huis clos. Les deux médias espagnols indiquaient que la reprise des hostilités aurait lieu en Andalousie, avec un derby opposant le FC Séville à son voisin du Bétis. Il était également précisé que le dernier match de la saison se disputerait le 19 juillet et que le nouveau calendrier du championnat serait dévoilé le 28 mai.

Cependant, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, a souhaité calmer le jeu jeudi sur Twitter. "Les clubs, les directeurs, les joueurs, les arbitres de la Liga sont enthousiasmés par ce retour, mais le championnat commencera uniquement lorsque les autorités sanitaires assureront que la reprise de la saison est possible. Le travail de coordination avec le Conseil supérieur des Sports et la Fédération espagnole sera la clé", a-t-il déclaré.

Depuis deux semaines, les joueurs de Liga ont repris l'entraînement. Avec une idée précise en tête : reprendre le championnat arrêté début mars à cause de la pandémie de Covid-19. "Après presque 60 jours, on est tous contents de revenir s'entraîner.. Les joueurs sont contents d'être ensemble, et profiter de faire ce qui leur plaît, c'est-à-dire jouer au football. Ils aiment s'entraîner, mais ce qu'ils préfèrent, c'est jouer. Ils espèrent jouer à nouveau. Maintenant, il nous manque onze matches, on va se préparer pour bien finir la saison", a conclu Zinédine Zidane sur le site officiel du Real Madrid.

