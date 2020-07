La publicité pour les paris bientôt interdite dans le football espagnol

LIGA - D'après le quotidien Marca, une loi va bientôt interdire aux clubs espagnols de faire de la publicité pour les entreprises de paris. Si elle ne devrait pas entrer en vigueur avant le mois de novembre, elle pourrait lourdement pénaliser économiquement le football ibérique.

Comme ses voisins européens, le football espagnol connaît la crise. En raison de la pandémie de coronavirus et de l'impossibilité de rentabiliser leur stade à cause des huis clos, les clubs ibériques sont, pour la plupart, dans le rouge. Et leur situation ne risque pas de s'arranger si on en croit Marca. Le quotidien fait part vendredi de l'existence d'une nouvelle loi interdisant les publicités pour les entreprises de paris sur les maillots et dans les stades. Obligés de mettre fin à ce sponsoring, 41 des 42 clubs de première et deuxième divisions en seront ainsi affectés.

Dix clubs espagnols - Leganés, Valence, le FC Séville, Osasuna, Levante, Alaves, Grenade, le Real Majorque, le Sporting Gijon et Girona - présentent actuellement ce type de sites de paris en ligne en sponsor principal de leur maillot. Mais bien d'autres affichent aussi des partenariat sur d'autres parties de leurs équipements. C'est le cas notamment des grandes écuries que sont le Real Madrid, le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid.

Liga Modric, le retour du génie au cœur de lion IL Y A 4 HEURES

80 millions d'euros de pertes estimées pour le football espagnol

La Real Sociedad fait figure d'exception puisqu'elle ne présente aucune rentrée financière liée à aux paris. Mais le club basque devrait toutefois aussi être touché économiquement par cette loi puisque c'est toute la Liga et ses nombreux spots publicitaires pour ce secteur qui sera pénalisée. En tout, l'industrie du football pourrait essuyer près de 80 millions d'euros de pertes.

Cette mesure a pour objectif de lutter contre les phénomènes d'addiction aux jeux en Espagne. Les publicités pour les sites de paris en ligne pourraient toutefois rester encore visibles quelques mois puisque la loi ne devrait s'appliquer qu'à partir du mois de novembre.

Liga Remis de sa blessure, Varane fait partie du groupe merengue pour affronter Alavés IL Y A 4 HEURES