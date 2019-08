Le FC Barcelone voulait confirmer après un succès contre le Betis la semaine passée (5-2). Mais à Osasuna, samedi après-midi pour la 3ème journée de Liga, les Catalans ont été tenus en échec à cause notamment d’une première période insipide (2-2). Étincelant dimancher dernier, Griezmann a été beaucoup plus discret. Le champion d’Espagne, qui n’a gagné qu’un match après trois rencontres, se consolera avec l’entrée en jeu décisive de sa pépite, Ansu Fati, 16 ans et auteur de l’égalisation.

Plus d'infos à suivre...