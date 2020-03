"Le football me manque énormément" : les confidences de Griezmann sur son confinement

Comme pratiquement toute la planète, Antoine Griezmann est confiné chez lui à cause de la pandémie de coronavirus. Lundi, l'attaquant international français du FC Barcelone a avoué à des internautes que "le football (lui) manquait énormément" lors d'un chat mis en ligne lundi. "Le confinement se passe bien mais on ne peut rien faire", a confié le champion du monde français, arrivé au Barça l'été dernier en provenance de l'Atlético.

" Jouer à FIFA ? Mbappé me battrait probablement" "

"On a le temps de jouer à beaucoup de choses, ce sera comme ça pendant encore au moins 30 jours de plus, a-t-il estimé. Je ne sais pas quand la compétition reprendra, ni l'entraînement. Je ne joue pas à FIFA, parce que Mbappé me battrait probablement. Je suis un grand entraîneur, je suis très bon à Football Manager."