Le mail confidentiel de l’avocat de Griezmann qui pourrait faire plonger le Barça

Antoine Griezmann a disputé sa première rencontre au Camp Nou dimanche. Mais un autre match continue de se jouer en coulisses, bien plus problématique pour le FC Barcelone. Selon El Mundo, souvent très bien informé, l’Atlético de Madrid n’a pas abandonné l’idée de porter réclamation quant au transfert du Français en Catalogne. La raison est simple : selon les Rojiblancos, les négociations entre le joueur et le Barça auraient débuté bien avant cet été et remontent à mars, période où la clause libératoire du joueur se situait à 200 millions.

Après avoir patienté tranquillement jusqu’au 1er juillet, date à laquelle la clause a chuté à 120 millions, le Barça a finalement signé le joueur. Mais, ce lundi, c’est une arme de destruction judiciaire dont semble disposer l’Atlético. Un mail signé de l’avocat du joueur, Sevan Karian, envoyé à Griezmann, sa sœur qui est aussi son agente et au père des deux. Dans ce mail, les conditions d’incorporation de Griezmann au sein de l’entité catalane sont clairement décrites tout comme le montant des commissions à régler.

Une preuve réelle selon l’Atlético que tout était joué d’avance et que le transfert ne date pas réellement du 12 juillet 2019 mais bel et bien du mois de mars. L’idée est simple : obtenir réparation financière, dans le dossier. Du côté du Barça et auprès d’El Mundo, on affirme que ce mail n’implique aucun membre officiel de l’organigramme barcelonais et que, dès lors, il ne peut constituer une preuve. Le risque est pourtant réel : si des sanctions venaient à être prises, le Barça pourrait être privé de recrutement sur certaines périodes de mercato. Le feuilleton Griezmann n’est décidément pas fini.