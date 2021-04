Ce n'est un secret pour personne : le Barça traverse une grave crise économique. Sans doute plus critique que celles que traversent les différents clubs depuis un an et le début de la pandémie de coronavirus. Tout juste élu nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta récupère un club dont les finances sont plus que jamais dans le rouge.

Dans le vert d'ici deux ans ?

Jeudi, Esport3, un programme de la chaîne de télévision catalane TV3, a dévoilé les conclusions de l'audit de Laporta sur la situation économique du FC Barcelone. Et le résultat est sans appel : le Barça s'apprête à perdre près de 350 millions d'euros cette saison. Un résultat cahotique qui résulte de la mauvaise gestion du club par les précédents dirigeants du club.

Même si les résultats sont loin d'être bons, Joan Laporta et son équipe semblent avoir des motifs d'espoir pour l'avenir. Toujours selon Esport3, Ferran Reverter, nommé par la nouvelle direction pour gérer la situation économique, aurait assuré à son président que le Barça pourrait inverser la tendance sans pour autant mettre en péril la compétitivité de l'équipe. En d'autres termes, le Barça pourrait repasser dans le vert d'ici deux ans, tout en prolongeant Lionel Messi et en recrutant un joueur offensif de qualité.

L'atout dans la manche de Laporta pour garder Messi

