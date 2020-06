LIGA - Le racisme est "un sujet à éliminer" du football, a asséné jeudi Javier Tebas, président de la Ligue espagnole (LaLiga) alors que de nombreux footballeurs ont multiplié les prises de position antiracistes après la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

"A LaLiga, nous avons condamné le racisme et nous croyons que c'est un sujet à éliminer". Javier Tebas a clairement fait passer son message jeudi lors d'une conférence de presse réservée aux médias internationaux, alors que les revendications antiracistes se multiplient à travers le monde après la mort de George Floyd, asphyxié le 25 mai à Minneapolis par un policier. "Tous les comportements racistes qui peuvent se produire autour de notre football ont été l'objet de poursuites de la part de LaLiga, et pour ceux qui répondent de notre compétence, sanctionnés", a-t-il assuré Javier Tebas jeudi.

Le président de LaLiga a rappelé le cas de l'attaquant de l'Athletic Bilbao, Inaki Williams, victime d'insultes racistes lors d'un déplacement chez l'Espanyol Barcelone (1-1), le 25 janvier dernier. "Il a été victime d'insultes racistes très graves d'une partie du public qui a pu être identifiée grâce aux caméras de télévision. LaLiga a déposé plainte devant la justice pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale contre ces personnes", a expliqué Tebas. "Nous les avons accusés de délits haineux, un chef d'accusation qui peut les mener en prison", a-t-il souligné.

Liga 110 matches en 6 semaines, chaleur, physique : le calendrier de la reprise de la Liga pose question IL Y A 18 HEURES

Le joueur lui-même avait dénoncé ces faits après le match, écrivant sur ses réseaux sociaux être triste "à cause du match nul, et parce que j'ai souffert d'insultes racistes. C'est quelque chose que nul ne souhaite entendre et qui n'a pas lieu d'être". "Nous avons tenu une position très claire depuis plusieurs années, jusqu'à fermer des tribunes de stades, nous avons porté plainte des dizaines de fois, quand il y a eu des insultes racistes ou homophobes", a appuyé le président de LaLiga. Mardi, les joueurs du Valence CF ont posé au centre du terrain d'entraînement, un genou à terre, en hommage à George Floyd.

Javier Tebas (LaLiga) Crédits Getty Images

Liga De Jong : "Je peux faire mieux" IL Y A UNE HEURE