Grenade a manqué une belle opportunité ce jeudi soir. Alors qu'ils avaient l'occasion de reprendre la tête au nez et à la barbe du Real Madrid et du FC Barcelone (qui comptent tous les deux un match en moins), les Andalous se sont inclinés sur la pelouse de Getafe (3-1). Deux buts coup sur coup des locaux, en fin de première période par Ángel (35e) et Arambarri (41e), ont plombé les coéquipiers de Maxime Gonalons, titulaire. La réduction du score de Puertas (74e) n'a rien changé, et Getafe a fini par alourdir l'addition, grâce à un somptueux coup franc de Timor (88e). Grenade reste troisième de Liga, à deux points du leader blaugrana.

Plus tôt, Villarreal s'est incliné dans le money-time à Eibar. Gerard avait pourtant égalisé en toute fin de match (88e), répondant à K.Garcia (62e), mais Orellana a redonné l'avantage aux Basques dans la foulée (90e). Le Sous-marin jaune reste 7e. Majorque et Osasuna ont fait match nul (2-2) : Junior (21e) et Sevilla (75e) ont marqué sur penalty pour les locaux, répondant à des buts de Cardona (69e) et R.Garcia (77e). Les Baléares sont toujours 17es de Liga, loin derrière leurs adversaires du soir, 9es.