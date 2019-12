Son absence devait durer au départ durer une dizaine de jours, elle pourrait s'avérer bien plus longue que prévue. Blessé le 26 novembre dernier en Ligue des champions lors du match de la 5e journée entre le Real Madrid et le Paris-Saint Germain, Eden Hazard devrait selon les médias espagnols ABC et Marca, manquer la Supercoupe d'Espagne, qui débutera le 8 janvier prochain à Djeddah en Arabie Saoudite (premier match contre Valence et potentielle finale contre le vainqueur de Barcelone – Atlético de Madrid).

Pas de retour avant fin janvier ?

Le Belge, qui avait été diagnostiqué d'une microfissure à la cheville droite le 5 décembre dernier, n'a donc pas reçu le feu vert des médecins du Real Madrid pour cette échéance, qui était la date de retour initiale envisagée. Plus inquiétant, le Merengue n'a selon Marca toujours pas retrouvé le chemin des terrains et s'entraîne uniquement en salle de gym.

Le staff médical du Real Madrid ne souhaite prendre aucun risque en précipitant le retour du Belge. Le Real, qui n'a plus perdu un match depuis le 19 octobre, n'a pas connu la défaite depuis la blessure d'Hazard, même si son attaque tourne au ralenti (8 buts sur les six derniers matches dont deux 0-0 face à Barcelone et Bilbao). ABC précise que son retour pourrait finalement n'intervenir qu'à la fin janvier-début février, soit deux mois après sa blessure.