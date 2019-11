La Real Sociedad, accrochée à domicile par la lanterne rouge Leganés 1-1 vendredi en match avancé de la 13e journée du Championnat d'Espagne, s'est néanmoins portée en tête du classement dans l'attente des autres matches, samedi et dimanche. Mikel Merino a ouvert la marque pour le club de Saint-Sébastien, d'une superbe tête décroisée sur corner à la 63e minute, mais Leganés a égalisé quinze minutes plus tard par l'international marocain Youssef En-Nesyri, lui aussi d'une belle tête sur un centre venu de la droite (78e).

Cette rencontre marquait les débuts -réussis- du Mexicain Javier Aguirre comme entraîneur de Leganés, en remplacement de Mauricio Pellegrino. Malgré ce bon point de pris, le club de la banlieue de Madrid reste bon dernier, avec deux points de retard sur l'Espanyol Barcelone.

La Real Sociedad occupe donc provisoirement la première place avec 23 points, soit un de mieux que Barcelone (2e) et le Real Madrid (3e). Le Barça reçoit samedi le Celta Vigo (18e) et le Real se déplace à Eibar (14e), également samedi. L'Atlético Madrid (4e, 21 pts) et Séville (5e, 21 pts) jouent dimanche, le premier à domicile contre l'Espanyol Barcelone (19e) et le second sur le terrain du Betis (15e) dans le derby de la ville.