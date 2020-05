LIGA - Des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont commencé à subir des tests de dépistage du coronavirus mercredi, alors que les clubs de la Liga s'apprêtent à retourner à l'entraînement en vue d'une reprise de la compétition en Espagne, prévue au mois de juin.

La Liga se déconfine aussi. Ce mercredi, les joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont commencé à subir des tests de dépistage du coronavirus. Le capitaine argentin Lionel Messi et l'international français Antoine Griezmann ont été parmi les joueurs qui ont été vus arriver en voiture au centre d'entraînement du Barça mercredi matin. A Madrid, l'effectif du club doit aussi se soumettre à des tests au centre d'entraînement du Real en banlieue de la capitale espagnole.

Liga Tebas : "Il y a plus de risques d'aller à la pharmacie que de retourner à l'entraînement" IL Y A 7 HEURES

L'Atlético Madrid avait aussi prévu de mener ces tests de dépistage mercredi. "Ce fut une étrange période pour nous. Nous n'avions jusqu'alors jamais passé autant de temps sans toucher un ballon et nous sommes avides de reprendre", a déclaré le milieu espagnol des Colchoneros, Marcos Llorente. "Chaque semaine (pendant le confinement), ils (nos entraîneurs) nous ont envoyé des programmes d'entraînement individualisés, et je pense que nous sommes prêts à reprendre", a-t-il ajouté.

Reprise en juin ?

Ces tests, dont les résultats doivent être connus sous 48 heures, sont un préalable au protocole de retour à l'entraînement, conjointement élaboré par LaLiga, la Fédération espagnole (RFEF) et des experts médicaux après le feu vert donné par les autorités sanitaires et sportives du pays. Suivant ce protocole de reprise graduelle, qui durera environ un mois, les joueurs commenceront par s'entraîner seuls, avec pas plus de six d'entre eux sur le terrain au début du processus. Il est prévu que les joueurs arrivent dans leur centre d'entraînement déjà en tenue et qu'ils doivent, lorsqu'ils ne s'entraînent pas, porter un masque et des gants.

Play Icon WATCH Tebas : "Le football génère 180 000 emplois en Espagne" 00:01:21

Après chaque séance, ils se verront remettre un sac contenant une tenue d'entraînement pour le lendemain. L'ultime étape de la reprise du foot en Espagne est prévue pour le mois de juin, selon les annonces faites par le gouvernement, qui prévoit alors d'autoriser la tenue d'événements sportifs en présence d'un maximum de quatre cent personnes.

Avant sa reprise progressive cette semaine, le foot était à l'arrêt en Espagne depuis plus de deux mois à cause de la crise sanitaire engendrée par la propagation du COVID-19. L'Espagne est l'un des pays au monde les plus gravement touchés par le coronavirus, qui a causé la mort de près de 26.000 personnes selon les derniers chiffres.

