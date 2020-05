LIGA - L'attaquant belge du Real Madrid Eden Hazard s'est dit lundi "heureux" de retrouver les terrains d'entraînement avec ses partenaires, un peu plus de deux mois après avoir été opéré de la cheville droite.

Eden Hazard a retrouvé les terrains d'entraînement du Real Madrid ce lundi, un peu plus de deux mois après avoir été opéré de la cheville droite. "Je suis très heureux d'avoir repris le chemin des terrains avec mes partenaires, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les matches", déclare le joueur de 29 ans dans une vidéo mise en ligne sur le site du club.

Hazard s'était blessé le 22 février lors d'un match de Liga contre Levante. Après son opération aux Etats-Unis le 5 mars, la presse espagnole tablait sur une absence d'entre deux et trois mois, mais le joueur n'aura raté quasiment aucun match puisque la Liga s'est arrêtée le 12 mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. "Après deux mois d'arrêt, j'ai besoin de plus de travail physique et avec le ballon, donc j'espère seulement être prêt pour le prochain match", a ajouté Hazard après cette journée de reprise des entraînements collectifs par petits groupes de 10 joueurs maximum.

Liga Des matches toutes les 72 heures et déplacements en vols charters : le plan de Tebas pour la reprise 16/05/2020 À 07:37

"C'est mieux maintenant"

"C'est mieux maintenant, nous pouvons davantage nous entraîner comme nous l'aimons (...) nous pouvons être en groupe et avec gardien. La première semaine a été un peu bizarre", a ajouté l'attaquant belge. Dans un premier temps, à partir du 8 mai, les clubs n'avaient pu reprendre qu'un entraînement individuel avec un maximum de six joueurs sur le terrain en simultané et un respect draconien des gestes barrière.

Play Icon WATCH Liga - Les équipes poursuivent l'entrainement individuel 00:01:02

Au terme de cette reprise très progressive, LaLiga,organe gestionnaire du championnat, espère que les matches pourront recommencer "à partir du 11-12 juin", selon son patron Javier Tebas, qui a toutefois précisé dimanche soir que "ce sont les autorités sanitaires qui diront quand on commencera". L'Espagne est l'un des pays du monde les plus touchés par la pandémie de Covid-19, qui y a fait plus de 27.000 morts.

Liga En Espagne, l'heure de la reprise des entraînements collectifs a sonné IL Y A 8 HEURES