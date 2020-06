LIGA - Villarreal s'est imposé sur sa pelouse dimanche face à Valence (2-0) lors de la 32e journée de Liga. Grâce à ce succès, les hommes de Javier Calleja s'installent à la cinquième place du classement et prennent cinq points d'avance sur leur adversaire du jour dans la course à l'Europe.

Excellente opération pour le Sous-marin jaune. Grâce à des buts de Paco Alcacer et Gerard Moreno, Villarreal a réalisé une belle opération dans la course à l'Europe, à six journées de la fin du championnat. Cazorla et sa troupe sont provisoirement installés à la cinquième place de la Liga, qualificative pour la prochaine édition de l'Europa League. Mais vu le niveau de jeu affiché par les hommes de Calleja, la quatrième place peut être un objectif lors du sprint final.

En revanche, cette défaite ne fait pas du tout les affaires de Valence. Les coéquipiers de Coquelin et Gameiro ont perdu des points précieux dans la course à l'Europe, et se retrouvent désormais à la 8e place du classement. Pour espérer accrocher l'Europe, les hommes de Celades n'auront plus le droit à l'erreur et devront espérer plusieurs faux pas de leurs concurrents directs.

