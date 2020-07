LIGA - Alors que La Cadena Ser a révélé jeudi soir que Lionel Messi pourrait partir du FC Barcelone, au terme de son contrat en juin 2021, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, grand rival du club catalan, a fait savoir qu'il voulait voir rester le sextuple Ballon d'Or en Liga.

Les révélations de La Cadena Ser ont fait l'effet d'une bombe. Lionel Messi pourrait partir du FC Barcelone en juin 2021 à l'issue de son contrat avec le club catalan. En conférence de presse jeudi soir, après la victoire du Real Madrid face à Getafe (1-0), Zinédine Zidane a commenté cette information. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne le souhaite pas (ndlr : son départ). Aujourd'hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs", a indiqué l'entraîneur madrilène.

Liga Coup de tonnerre en vue ? Messi voudrait partir à la fin de son contrat, en 2021 IL Y A 3 HEURES

Dans la soirée de jeudi, la radio espagnole La Cadena Ser a affirmé durant son émission "El Larguero" que "Messi envisage de quitter le Barça". "En ce moment-même, l'idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone. Messi a paralysé la prolongation de son contrat. Les négociations avaient très bien commencé, avec une entente entre les deux parties, mais les derniers événements ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer, et pour l'instant, il a décidé d'arrêter" les négociations autour de sa prolongation au Barça, a annoncé La Cadena Ser dans un article relayé sur son site, jeudi soir.

"Messi a dit aux joueurs les plus proches de lui dans le vestiaire qu'il ne veut pas devenir un problème pour le club. Il a toujours dit qu'il resterait tant que le Barça voudra bien de lui", précise la radio espagnole, mais le capitaine blaugrana "en a assez de voir le temps passer sans voir de projet gagnant".

Play Icon WATCH Messi et ter-Stegen, les bombes nucléaires qui menacent le Barça 00:05:50

Liga Une petite victoire mais un grand pas vers le Graal pour le Real IL Y A 11 HEURES