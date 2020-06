TRANSFERTS- Alors qu'il souhaitait initialement rester au Barça, Ousmane Dembélé serait tenté par un départ à la Juventus Turin. Selon Mundo Deportivo, l'international français, qui pourrait être prêté à la Vieille Dame, y gagnerait du temps de jeu pour se relancer.

Souviens toi l'été dernier... Comme l'an passé, Ousmane Dembélé pourrait bien être l'un des grands protagonistes du mercato estival. Alors programmé pour être dans le deal PSG-Barça pour le transfert de Neymar, l'international français s'y était opposé, arguant qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Catalogne. Même topo l'été prochain ? Pas certain.

Un prêt avec option d'achat pour Dembélé ?

En effet, si l'on en croit Mundo Deportivo, Dembélé songerait à un possible départ lors du mercato. Comme l'indique le quotidien, considéré comme proche du Barça, le numéro 11 blaugrana intéresserait la Juventus Turin, un point de chute qui semble lui plaire. "Il voit d'un bon oeil un départ du côté de la Vieille Dame'', écrit MD, qui précise que ce transfert pourrait s'effectuer sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Autre possibilité : le champion du monde entre dans le deal pour Miralem Pjanic, objectif du Barça et qui pourrait donc faire le chemin inverse.

Contrairement au dernier mercato d'été, où l'ancien Rennais s'était montré réticent à rejoindre Paris, sa position semble cette fois plus souple. Désireux de se relancer, il pourrait donc peut-être le faire à la Juve, où il trouverait plus de temps de jeu selon Mundo Deportivo. Reste à savoir à quel poste, puisque Maurizio Sarri, l'entraîneur bianconero, a souvent évolué en 4-3-1-2 cette saison. Pas vraiment le meilleur schéma pour les qualités de "Dembouz". Le 4-3-3 ? ll l'a aussi utilisé, mais le plus souvent lorsque Douglas Costa était disponible. Soit rarement. "Pour Dembélé, la Juve serait une possibilité de se revaloriser. Et pour le club italien, un gros renfort offensif. Les deux se plaisent", indique Mundo Deportivo. C'est déjà un premier pas.

