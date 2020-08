LIGA - Dans un entretien accordé à la chaîne du club, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a fait le point sur plusieurs dossiers. En plus d'avoir confirmé Ronald Koeman au poste d'entraîneur, il a assuré que l'avenir de Lionel Messi s'inscrivait à Barcelone. Et concernant Neymar, Bartomeu semble résigné à la fermeté du PSG.

Peu après le coup de sifflet final du match (ou de la fessée) face au Bayern Munich (2-8) vendredi dernier, Josep Maria Bartomeu avait décidé de prendre la parole. Le président du Barça, critiqué bien avant cette humiliation, parlait alors de "décisions" à annoncer dans les prochains jours. Depuis, il y en a eu principalement deux. La première, c'est le limogeage (sans surprise) de l'entraîneur Quique Setién, remplacé très probablement par Ronald Koeman. "Si tout va bien, il sera l'entraîneur que nous annoncerons et qui dirigera cette équipe et ces joueurs avec un projet différent", a d'ailleurs indiqué Bartomeu ce mardi soir à la chaîne du club.

La deuxième décision, elle, est tombée ce mardi. Après un peu plus de deux ans de collaboration, Eric Abidal et le Barça ont annoncé "un accord" pour une rupture anticipée du contrat. "C'est lui qui nous a communiqué qu'il souhaitait quitter son poste, c'est une décision personnelle. Je le remercie pour ces années de travail. Il a été un bon collaborateur. Sa décision est de partir, nous devons l'accepter", a précisé Josep Maria Bartomeu.

Messi ne partira pas, Griezmann non plus

Si d'autres têtes devraient tomber dans l'organigramme, le Barça a également prévu un grand ménage dans son effectif. Mais il ne devrait pas concerner Lionel Messi, dont les rumeurs autour d'un éventuel départ sont nombreuses ces derniers jours... "Messi veut terminer sa carrière au Barça, a rappelé Bartomeu. Il l'a dit plein de fois. J'ai parlé avec Koeman et il m'a dit que Lionel Messi est le pilier de son projet. Il est sous contrat jusqu'en 2021. Je parle régulièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent qu'il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur. C'est le numéro 1 et il est avec nous."

Les joueurs intransférables cet été en plus de Messi ? "Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé, Griezmann", a répondu Bartomeu, sans citer Luis Suarez. Concernant la piste Lautaro Martinez, qui pourrait succéder à l'Uruguayen, le président du Barça a confirmé des "discussions" avec l'Inter Milan avant la pause forcée liée au Covid-19. Depuis, elles n'ont visiblement pas repris. Et celles concernant Neymar ? "Choisir un joueur alors que le club dans lequel il se trouve ne veut pas le vendre est impossible. L'été dernier, nous avons essayé", a-t-il déclaré, regrettant donc la position aussi ferme du PSG concernant sa star.

A la question de savoir si le club catalan vivait une fin de cycle, Bartomeu a balayé cette idée : "Non ce n'est pas une fin de cycle. Car un nouveau cycle serait sans Messi. Or, Messi va rester. Messi crée un ère, l'ère Messi. Et dans l'ère Messi il y a plusieurs cycles, dont un qui commence maintenant".

