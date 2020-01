Alors que les noms d'Olivier Giroud ou Cédric Bakambu ont circulé pour rejoindre le Barça, c'est finalement Francisco Trincão qui a signé chez les Blaugrana. Mais l'ailier ou attaquant international espoirs portugais finira bien la saison avec Braga. Il débutera son aventure catalane le 1er juillet prochain, au tout début de la saison 2020-2021. Au lieu de recruter le remplaçant de Luis Suarez, blessé jusqu'en avril, les Catalans ont finalement préféré miser sur l'avenir.

Entre la Liga NOS et la Ligue Europa, le joueur qui a fêté ses 20 ans le 29 décembre dernier a participé à quinze rencontres depuis le début de la saison pour trois buts marqués. Le Portugais a également délivré six passes décisives depuis le début de l'exercice 2019-2020 toutes compétitions confondues. Connu pour la qualité de son pied gauche, Francisco Trincão fait partie de la belle génération portugaise, avec Joao Felix (Atlético Madrid), Gedson Fernandes (Tottenham) ou encore Rafael Leao (Milan AC).

Trincão meilleur buteur de l'Euro U19 en 2018

En 2018, il est devenu champion d'Europe des moins de 19 ans en Finlande, marquant un but en finale contre l'Italie (4-3), et a été sacré meilleur buteur du tournoi avec cinq buts inscrits. En attendant que Luis Suarez se rétablisse de sa blessure à un genou et l'arrivée de Francisco Trincão, Quiquie Sétien pourrait peut-être penser à une nouvelle organisation en attaque pour le FC Barcelone. Il y a quelques jours, l'ancien technicien ne cachait pas son envie d'installer Antoine Griezmann en pointe.