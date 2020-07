LIGA – Alors que le Real Madrid et Zinédine Zidane souhaitent se débarrasser de Gareth Bale et de son imposant salaire cet été, l'agent du Gallois a démenti toute envie de départ de son protégé. Pas de nature à calmer la situation entre les deux camps.

C'est le gros trou dans le portefeuille habituellement illimité, ou presque, du Real Madrid. Touché par la crise comme tout le monde, le Real a d'ores et déjà reporté les grandes manœuvres à l'été prochain. Mais pas la grande lessive. Pour faire place nette en vue de 2022 et l'entrée dans le nouveau Santiago-Bernabéu, Zinédine Zidane a décidé d'axer son mercato sur la vente d'indésirables, en premier lieu desquels Gareth Bale, en conflit ouvert avec son coach, friand de pitreries récemment, et surtout plus gros salaire de l'effectif merengue avec Eden Hazard (15 millions d'euros par an).

Mais le Gallois ne l'entend pas de cette oreille à en croire son agent, Jonathan Barnett, au micro de la BBC. "Gareth va bien. Il lui reste deux ans sur son contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part, a-t-il ainsi expliqué avant d'évoquer le rôle de Zidane dans les mois à venir. Il est toujours aussi bon que quiconque dans l'équipe. C'est à Zinedine Zidane de trancher. Bien sûr, il y a eu de l'intérêt, mais il n'y a guère de club au monde qui puisse se l'offrir. C'est bien dommage qu'il ne soit pas dans l'équipe du Real Madrid pour le moment, mais il ne partira pas". Pas sûr que le Français soit sur la même longueur d'onde…

