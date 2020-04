L'avantage d'un feuilleton, c'est qu'on peut toujours trouver une suite. Quand on pense l'intrigue à bout de souffle, elle trouve encore et toujours la force de vous surprendre. Et tous les moyens sont bons. Prenez par exemple celui où Neymar Jr a été grand protagoniste à l'été 2019. Prisonnier de sa volonté de quitter le PSG pour retrouver l'un de ses premiers amours, le Barça, qu'il avait quitté sans grands états d'âme en 2017, le Brésilien avait finament dû y renoncer. À contrecoeur. Et au terme d'un mélodrame où chacun a pleinement jouer son rôle.

Heureusement, le temps adoucit les peines, et la star brésilienne a ainsi su reconquérir le coeur des supporters parisiens. Et apaiser plus ou moins le sien. Mais l'épisode de l'été 2019, justement, n'était qu'un épisode. Vous l'avez donc compris : le feuilleton n'est pas terminé. Pour l'alimenter au mieux, les gazettes catalanes s'en chargent quasi quotidiennement. Et l'arrivée d'un nouveau protagoniste, un certain Antoine Griezmann, va certainement donner de quoi tenir quelques mois de plus.

Le PSG interessé par Grizou ?

Ce vendredi, c'est le quotidien Sport qui décide de faire sa Une sur le champion du monde 2018. Le tout, évidemment, dans l'orbite de l'opération Neymar. Selon le média ibérique, le Barça songe à faire l'offre suivante au PSG : 40 millions d'euros + Griezmann contre son Brésilien. Si elle pourrait ne pas suffire, Leonardo, le directeur sportif parisien, serait toutefois intéressé par le profil de Grizou. Et il l'aurait d'ores et déjà siginifié à Nasser Al-Khelaïfi, son président.

Vidéo - Mercato Buzz : Ça chauffe au Barça et Griezmann pourrait en faire les frais 03:00

De plus, et c'est à ce moment qu'un autre protagoniste fait son apparition, Kylian Mbappé validerait lui aussi l'arrivée de son coéquipier en sélection. Très complices, les deux seraient probablement heureux de le devenir au quotidien. Reste à savoir quelle sera réellement la volonté de Griezmann après à peine une seule saison au Barça. Certes, elle n'a pas vraiment été flamboyante. Mais l'international français n'est pas vraiment du genre à baisser les bras et abandonner si vite. La suite, donc, au prochain épisode...