Le mercato ne s'arrête donc jamais. Si le football est actuellement mis entre parenthèses, frappé lui aussi par la pandémie du coronavirus, plusieurs clubs continuent de travailler en coulisses sur le prochain marché des transferts. C'est notamment le cas du Real Madrid, à la recherche d'un buteur pour la saison prochaine. Si Karim Benzema reste plus ou moins intouchable, Zinedine Zidane, lui, serait déçu du rendement de ses doublures : Luka Jovic et Mariano Diaz.

Lautaro Martinez également pisté

"Et quand tout ça sera passé, le Real cherchera un numéro 9", titre dans ce sens Marca ce mardi. Avec, en fond, le visage d'un attaquant bien connu : Erling Haaland. Avec 40 buts cette saison entre Salzbourg (première partie de saison) et le Borussia Dortmund (depuis janvier), le Norvégien, auteur d'un doublé lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG (2-1, 2-0), possède toutes les qualités recherchées par le Real Madrid. Et son jeune âge (19 ans) colle parfaitement au nouveau projet madrilène.

Vidéo - Ballon d'Or ou Ligue des champions ? Haaland a un autre objectif prioritaire 01:31

Toujours selon Marca, les Merengues observent, en parallèle, un autre attaquant. Il s'agit de Lautaro Martinez, actuellement à l'Inter Milan et priorité... du Barça. Contrairement à Haaland, l'international argentin, qui possède une clause libératoire de 111 millions d'euros, est extra-communautaire. Un critère qui pourrait freiner le Real. Et c'est donc la piste Haaland qui semble tenir la route. Pour rappel, ce dernier dispose lui aussi d'une clause libératoire, fixée à 75 millions d'euros... mais valable à partir de 2021.