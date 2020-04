Pour l'heure, on ne sait pas grand chose du prochain mercato. Ni ses dates, ni ses contours. Avec cette pandémie du coronavirus qui frappe (aussi) le monde du football, c'est tout un modèle qui risque en effet d'être repensé l'été prochain. Et avec des pertes économiques qui s'annoncent importantes, notamment pour les grands clubs, l'inflation des prix constatée ces dernières années pourrait bien en prendre un coup. De son côté, le Barça, plus que jamais concerné par toutes ces considérations, continue toutefois de plancher sur ses possibles recrues. Avec deux priorités absolues : Neymar et Lautaro Martinez.

"Le Barça souhaite faire revenir le joueur du PSG", a confirmé Emili Rousaud vendredi, lui qui a été écarté de son poste de vice-président la semaine passée. Si le retour du "Ney" est donc toujours espéré, les Blaugrana ne comptent pas pour autant zapper l'attaquant de l'Inter Milan. En effet, l'un n'exclut pas forcément l'autre. Selon Sport, le Barça veut tout simplement faire coup double.

"Ils peuvent jouer ensemble"

Au-delà de l'énorme coût financier qu'aurait cette double opération, ce qui la rend encore plus improbable en ces temps de crise, un vrai casse-tête tactique se présenterait alors à l'entraîneur Quique Setién. Comment associer Neymar, Lautaro Martinez, Lionel Messi... et Luis Suarez, qui profite de cette pause forcée pour se remettre de sa blessure ? "Ils peuvent jouer ensemble", assure toutefois Sport en Une. Pour le quotidien, le vestiaire blaugrana a d'ores et déjà acté qu'une cohabitation sur le terrain était possible. Même avis pour le staff technique.

Alors, et toujours dans l'hypothèse où deux des quatre membres du quatuor débarquent l'été prochain, le média imagine l'attaque que pourrait aligner le Barça. Devant, on retrouverait donc un duo Lautaro-Suarez. Et juste derrière, Neymar d'un côté et Lionel Messi de l'autre. Une sorte de 4-4-2 totalement déséquilibré et loin d'être un schéma traditionnel pour les Blaugrana. Dans ces conditions, difficile donc de l'imaginer.

De son côté, Mundo Deportivo assure ce samedi que le club catalan ne compte pas payer la clause libératoire de Lautaro Martinez, fixée à 111 millions d'euros et valable pour les deux premières semaines de juillet. "Les dirigeants préfèrent offrir des joueurs avec de l'argent", précise le média ibérique. Autant dire que ce transfert est loin d'être acté. Même chose pour celui de Neymar. Pour former son carré d'as, le Barça semble encore loin d'avoir gagné la partie.