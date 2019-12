La presse madrilène avait vu juste. Insuffisament remis de sa blessure à la cheville droite contractée face au PSG le 26 novembre dernier (2-2), Eden Hazard va bien manquer son premier Clasico avec le Real Madrid. La nouvelle a été officiellement confirmée ce jeudi par le club madrilène dans un communiqué. "Suite aux examens réalisés sur notre joueur Eden Hazard par les Services Médicaux du Real Madrid dans le processus d'évolution de sa blessure d'une contusion périmaléolaire de la jambe droite, lui a été diagnostiquée une microfissure incomplète externe de la dite zone", peut-on y lire.

Selon les médias locaux, l'international belge pourrait être absent entre 4 et 6 semaines. Il est donc d'ores et déjà forfait pour affronter le Barça, au Camp Nou, le 18 décembre prochain. Et puisqu'une mauvaise nouvelle peut souvent en cacher une autre, le Real a également communiqué la blessure de Marcelo. Le Brésilien, victime d'une lésion musculaire "dans le muscle solaire gauche", sera également absent lors du Clasico.