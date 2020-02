Ivan Rakitic a sûrement acté la fin prochaine de son aventure au FC Barcelone. Pourtant titulaire dimanche soir lors de la réception de Levante (2-1), l'international croate était très mécontent en zone mixte après la rencontre. Interrogé sur le fait qu'il n'ait pas été libéré par la direction du club catalan en janvier, le joueur qui fêtera ses 32 ans le 10 mars prochain a exprimé sa colère. "Il y a plein de choses que je n'ai pas aimées. Je peux le dire clairement. Nous savons qu'il y a des gens ici qui prennent des décisions. Mais nous ne devons pas en rire", a lancé Ivan Rakitic.

"Est-ce que je suis heureux ? Ce n'est pas le moment d'en parler, a-t-il enchaîné. Je peux dire que je suis heureux d'avoir joué contre Levante. Je ne veux pas rouvrir certains sujets. C'est le moment de tourner la page et de ne plus y penser. Je dois accepter certaines choses. Désormais, je dois travailler de la meilleure façon possible pour être décisif en cette fin de saison pour mes coéquipiers, le staff et les supporters". Cette saison, Ivan Rakitic et le FC Barcelone sont encore en course pour remporter la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

Ivan Rakitic a beaucoup moins de temps de jeu depuis le début de la saison.Getty Images

Le différend ne date pas d'aujourd'hui. A l'été 2018, lorsque le PSG s'était présenté pour l'ancien joueur du FC Séville arrivé en Catalogne en 2014, le Barça avait fermé la porte. Le fossé a commencé à se créer à ce moment-là. Et depuis l'arrivée de Frenkie de Jong en grande pompe lors du dernier mercato estival, Ivan Rakitic n'est plus aussi indispensable chez les Blaugrana. Cette saison en Liga, il n'a disputé que 772 minutes. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Ivan Rakitic ne devrait pas aller au terme de son engagement. Surtout après ses déclarations de dimanche soir.