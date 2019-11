"Après les examens subis ce jour par notre joueur James Rodriguez auprès des services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une entorse du ligament interne du genou gauche", est-il annoncé dans un bref communiqué sur le site internet du club. Le Real Madrid ne précise pas la durée de l'indisponibilité du joueur qui, selon la presse espagnole, pourrait être éloigné des terrains jusqu'au début de l'année prochaine.

James s'est blessé à l'entraînement la semaine dernière avec la sélection de Colombie avant le match amical contre le Pérou, samedi à Miami. Le Colombien, déjà touché à un mollet fin août en championnat d'Espagne contre Valladolid, n'a disputé que 7 matches de Liga cette saison (dont 3 comme remplaçant) et 2 en Ligue des champions avec les "merengue". Sa dernière apparition sous le maillot du Real Madrid remonte au 22 octobre, en C1 à Galatasaray où il était remplaçant et n'était rentré qu'à la 79e minute. Son inactivité n'a pas empêché le sélectionneur Carlos Queiroz de le convoquer début novembre avec les Cafeteros pour les matches amicaux contre le Pérou et l'Equateur.