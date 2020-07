LIGA - Après le match nul du FC Barcelone mardi soir à domicile contre l'Atletico Madrid (2-2), le Real Madrid est en bonne position pour devenir champion d'Espagne. Pour cela, les joueurs madrilènes devront jouer le jeu jusqu'au bout comme l'a rappelé Zinédine Zidane mercredi en conférence de presse.

Le Real Madrid recevra Getafe jeudi soir. Après le match nul du Barça mardi face à l'Atletico Madrid (2-2), les hommes de Zinédine Zidane pourraient avoir quatre points d'avance sur leur rival catalan à cinq journées de la fin en cas de nouveau succès. Mais pour l'entraîneur madrilène, rien n'est encore fait dans la course au titre. "C'est mon rôle de dire que l'on a encore rien gagné. C'est la réalité, la vraie. Tant que la saison n'est pas finie, tant que tu n'es pas mathématiquement champion, tu ne peux rien faire. J'ai été joueur aussi et dans ce rôle. Ce n'est pas parce qu'on a fait trois- quatre bons résultats, que c'est plié", a indiqué Zinédine Zidane mercredi en conférence de presse.

"Quand on est sur le terrain, on cherche à gagner tous les matches. Il manque six rencontres, il y a 18 points en jeu. Nous sommes un point devant, rien de plus. Cela ne veut rien dire. On est sur la bonne voie, mais il faudra répéter ça jusqu'à la fin. Il n'y a aucun excès de confiance", a répété le coach madrilène.

Au sujet de l'international belge Eden Hazard, sorti en boitant dimanche soir sur le terrain de l'Espanyol Barcelone et qui a été aperçu avec de la glace sur sa cheville blessée en début d'année 2020, Zidane a déclaré qu'il faut "être serein". "Il faut rester tranquille, il a passé un certain temps en-dehors des terrains, il est passé par certains difficultés, il faut aller doucement avec lui. Je n'ai aucun doute sur le fait que Eden sera à nouveau très bien dans peu de temps", a conclu Zinédine Zidane.

