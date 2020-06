Ronaldo : "Je signerais Mbappé, c'est le joueur qui me ressemble le plus"

LIGA - En marge d'un événement organisé par Banco Santander dont il est l'ambassadeur, l'ex-attaquant brésilien Ronaldo a dit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé. Propriétaire du club de Valladolid, il a confié que, dans un monde idéal où il pourrait choisir l'attaquant qu'il voudrait, il engagerait le Français.

Depuis son explosion au plus haut niveau, Kylian Mbappé fait l'objet de bien des comparaisons. Le roi Pelé lui-même, qui l'avait rencontré il y a un an, avait alors dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant champion du monde français. Mais en termes de profil, le rapprochement avec un autre Brésilien revient également régulièrement : l'ex-numéro 9 de la Seleçao, Ronaldo Nazario. Et lors d'un événement organisé par Banco Santander dont il est ambassadeur, ce dernier n'a pas non plus tari d'éloges sur le joueur du PSG.

Propriétaire de Valladolid, "Il Fenomeno" s'est prêté au jeu de l'attaquant idéal qu'il aimerait pouvoir s'offrir s'il avait les moyens du Real Madrid. Et la réponse n'a pas tardé. "Je signerais Mbappé qui est celui qui me rappelle le plus... moi lorsque j'étais joueur", a-t-il lancé. Un sacré compliment qui ne laissera sûrement pas insensible le Français.

Lancé sur le sujet des transferts et sur le potentiel d'Erling Braut Haaland, qui affole les statistiques à Dortmund et pourrait être une des cibles futures du Real Madrid au même titre que Mbappé, il s'est montré plus réservé. "Il est encore jeune et a eu une assez bonne année avec de nombreux buts, nous verrons comment il finira. Les grandes équipes vont sûrement regarder, mais le Real Madrid a de bons joueurs, comme Benzema, qui marque chaque dimanche", a-t-il considéré. Un bel hommage à un autre attaquant tricolore pour ne pas faire de jaloux.

