Pour Thibaut Courtois, cette trêve internationale arrive à point nommé. Entre mauvaises performances et critiques à tout-va, le gardien belge traverse une période bien difficile du côté du Real Madrid. Encore plus depuis sa sortie à la mi-temps lors du match face à Bruges (2-2), le 1er octore dernier, en Ligue des champions. Dans la foulée, Zinedine Zidane avait assuré que son portier souffrait de problème d'estomac. Un diagnostic confirmé par le club madrilène quelques jours plus tard.

"Je pense que c’est un manque de respect"

Il n'empêche, les médias espagnols ont continué à spéculer, évoquant un possible problème d'anxiété pour Courtois. Ce dernier n'a pas du tout apprécié. "Je sais ce qu’implique le fait d’être un joueur d’élite. Je suis très heureux et je n’ai pas ce genre problème", a assuré le joueur dans des propos relayés AS, réclamant aux médias "plus de responsabilité" pour "ne pas dire de mensonges et de bêtises parce que des personnes souffrent réellement de ce genre de problème".

Vidéo - Lollichon : "Courtois, il doit être forcément atteint par ce qui se passe autour de lui" 04:59

"Je pense que c’est un manque de respect envers le joueur et les personnes qui souffrent de ça, ajoute-t-il. Je me sens très bien maintenant. C’était une grosse grippe, ce n’était pas agréable, mais je suis soigné désormais. J’ai pu m’entraîner lundi et mardi avec l’équipe. J’ai retrouvé des forces parce que j’avais perdu beaucoup de poids." Des forces, Courtois va en avoir bien besoin pour convaincre la critique.