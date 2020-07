LIGA - Selon la presse espagnole, Unai Emery, l'ex-entraîneur du PSG et d'Arsenal, serait tout proche de s'engager à Villarreal. Le technicien de 48 ans aurait déjà trouvé un pré-accord avec le cinquième de Liga.

Quatre ans après son départ du FC Séville, Unai Emery est tout proche de retrouver un banc en Espagne. Selon les informations de la presse espagnole, l'ex-technicien du PSG aurait déjà trouvé un pré-accord avec Villarreal depuis début mars, lorsque "le sous-marin jaune" a été sorti en quarts de finale de la Coupe du Roi par un club de D2, Mirandés (2-4). L'arrêt de la Liga, à cause de la pandémie de Covid-19, avait finalement permis à Javier Calleja de conserver son poste.

Une pause qui a profité à Villarreal, auteur d'une très belle remontée au classement depuis mi-juin. Sept succès, un match nul et trois défaites plus tard, "le sous-marin jaune" se retrouve donc à la cinquième place de Liga et donc qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Une compétition qu'Unai Emery connaît bien pour l'avoir remportée à trois reprises, lorsqu'il entraînait le FC Séville, entre 2014 et 2016.

L'entraîneur de 48 ans s'apprête ainsi à retrouver un championnat où il conserve une très bonne cote. Car ses deux expériences à l'étranger n'ont pas toujours été couronnées de succès. Au PSG, il était sur le banc lors de la remontada à Barcelone (6-1, mars 2017) et a perdu le titre de champion de France au cours de cette même saison. A Arsenal, le finaliste de la Ligue Europa 2019 n'a pas réussi à réinstaller le club londonien en Ligue des champions. A la fin de son aventure londonienne, en décembre dernier, son départ a même été vivement réclamé par les supporters des Gunners. En quête de revanche, Unai Emery veut retrouver le chemin des succès aux commandes de son nouveau sous-marin.

