Ivan Rakitic va faire son grand retour en Andalousie. Le Croate, qui avait fait le bonheur des supporters sévillans entre 2011 et 2014, s’est de nouveau engagé avec les Blanquirrojos mardi. Le milieu de terrain s’est engagé pour les quatre prochaines saisons. Le montant de l’opération est estimé à 1,5 millions d’euros, et pourrait avoisiner les 10 millions d’euros selon différents bonus et options.