TRANSFERTS - Pourtant en manque de liquidités pour mener à bien les dossiers Lautaro Martinez et Neymar, le FC Barcelone aurait refusé une seconde offre de Manchester United pour son jeune ailier gauche, Ansu Fati. Selon The Times, les Reds Devils proposaient 150 millions d'euros pour le jeune hispano-guinéen.

Manchester United sera peut-être l'un des acteurs principaux du marché des transferts cet été. Alors qu'ils envisagent de dépenser 83 millions d'euros pour le capitaine d'Aston Villa Jack Grealish, les Red Devils seraient prêts à faire des folies pour Ansu Fati, l'ailier gauche de 17 ans du FC Barcelone, sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en juin 2022. Selon les informations du Times, le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer aurait proposé une seconde offre de 150 millions d'euros, qui aurait été repoussée par le Barça.

Ligue 1 "Il a tout pour dominer" : Modric conseille à Mbappé de quitter la France HIER À 07:58

La semaine passée, Manchester United avait déjà fait les gros titres en proposant 100 millions d'euros pour le jeune hispano-guinéen. Cependant, le FC Barcelone, pourtant en manque de liquidités pour mener à bien les dossiers Lautaro Martinez et Neymar cet été, a fixé la clause de départ à au moins 170 millions pour Ansu Fati. Un joueur qui a participé à 24 rencontres, marqué cinq buts et délivré une passe décisive cette saison, toutes compétitions confondues.

Le FC Barcelone imagine son futur avec Ansu Fati, qui est devenu le joueur le plus jeune à marquer en Ligue des champions le 11 décembre dernier. Lorsqu'il a trouvé le chemin des filets à San Siro lors du match de poules de C1 entre l'Inter Milan et le Barça (1-2), l'ailier gauche catalan avait 17 ans et 40 jours. Cette saison, il est aussi devenu le plus jeune joueur à évoluer et marquer en Liga. Des traces dans l'histoire du football espagnol qui poussent le Barça à refuser une offre démentiel pour un joueur qui deviendra majeur le 31 octobre prochain.

Play Icon WATCH Griezmann sur le départ dès cet été ? "Il faudrait vraiment que sa situation se dégrade" 00:03:30

Liga Le FC Séville lâche deux points bêtement IL Y A 14 HEURES