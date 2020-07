Un autre Français au Real ? Koundé a séduit Zidane

LIGA - Jules Koundé est dans le viseur du Real Madrid pour cet été, d'après ESPN. Le jeune défenseur français de 21 ans, formé à Bordeaux, a séduit en Liga pour sa première saison au FC Séville. Au point de figurer dans les petits papiers de Zinédine Zidane.

Et si un autre Français débarquait au Real Madrid ? Selon Espn, Jules Koundé aurait tapé dans l'oeil de Zinédine Zidane, qui le suit depuis quelques temps maintenant et s'était déjà penché sur son cas l'été dernier. Au point d'être cité comme une recrue potentielle du Real Madrid pour ce mercato estival. Et ce n'est pas si surprenant au vu de la saison de Koundé en Espagne.

Présenté comme l'une des révélations de la Liga par Marca, Jules Koundé a séduit dès ses premiers pas de l'autre côté des Pyrénées. Débarqué en juillet 2019 au FC Séville pour 25 millions d'euros - soit le transfert le plus onéreux de l'histoire des Sévillans -, le défenseur central de 21 ans, formé aux Girondins de Bordeaux, a affiché toute l'étendue de ses qualités pour former avec Diego Carlos une paire solide au sein de la troisième meilleure défense de Liga.

D'autres grands clubs sur les rangs

Avec son calme étonnant, sa sérénité avec le ballon et sa confiance pour sortir au milieu, Koundé, leader dans toutes les catégories de jeunes, a excellé en Andalousie. Séduit par sa vitesse, sa science du placement et son potentiel énorme, Zidane songe à lui pour renforcer son arrière-garde et avoir plus de solutions derrière Raphaël Varane (27 ans) et Sergio Ramos (34 ans). Sur le court terme mais aussi sur le long terme, en plus d'Éder Militão (22 ans).

Conscient que d'autres grands clubs en Europe le suivent aussi selon ESPN, la formation madrilène, qui ne veut pas faire de folies cet été, garde en tout cas un œil attentif sur sa situation. Et ne voudrait pas se faire doubler sur ce dossier, même si Séville – qualifié pour la prochaine Ligue des champions – ne lâchera pas facilement un joueur aussi talentueux et sous contrat jusqu'en 2024.

